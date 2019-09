Bare én ting manglet på Sp’s jubelkveld

Jeg satt på Senterpartiets valgvake mandag kveld og lurte lenge på hvorfor jubelen ikke var kraftigere. Den første prognosen som kom klokka 21, basert på forhåndsstemmene, viste riktignok ikke fullt så gode tall for partiet som meningsmålingene, men det var da soleklart at de ville gjøre det historisk godt. Det skulle snart vise seg at på nasjonalt plan har partiet aldri tidligere fått så stor oppslutning i et lokalvalg.