Norge er et land med små forskjeller, sies det til stadighet. Men lokalvalget viste at selv om de økonomiske ulikhetene er mindre her enn i mange land, har vi svært forskjellige holdninger i bygd og by. I Oslo fikk Senterpartiet drøyt to prosent av stemmene i lokalvalget. I Overhalla fikk de nesten 60 prosent.