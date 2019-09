Jeg tvilte, valgte og bommet

Jeg sitter her og studerer valgresultatet, ser på spillet om posisjoner og tenker: Var det dette jeg stemte på? Var det dette velgerne der ute trodde de fikk da de valgte parti, bygdeliste eller ordførerkandidat? Én ting er å stemme på Ola og du får Kari. Fordi flertallet ville ha Kari. Men når Ola går til lille Per, som han egentlig ikke var enig med i det hele tatt, blir alt snudd på hodet. Du trodde du stemte på miljøet og fikk eksos. Eller valgte partiet som skulle fjerne eiendomsskatten, men innser at hytta lever farlig fremover. I neste kommunevalg gidder jeg ikke å stemme. Tror jeg.