«Takknemlig for alt jeg fikk, svelget jeg følelsen av å ikke høre til»

Mens det fortsatt falt bomber i Sarajevo, mennesker ble drept i Banja Luka, Mostar brant og Srebrenica-massakren ennå ikke hadde hendt, landet en gruppe med bosniere på Fornebu seint en augustkveld i 1993, uvitende om at dette kommer til å bli vårt nye hjemland. Det jeg visste om Norge, var at det alltid var enten natt eller dag, at isbjørner gikk rundt i gatene og at Morten Harket bor her et sted.