Havvind er mer enn et blaff

Den spanske forfatteren Cervantes var trolig mer forutseende enn han selv trodde da han på begynnelsen av 1600-tallet skrev om «Don Quijote». Den bedrøvelige ridderen kjempet mot vindmøller i den tro at de var onde kjemper. Mange frøyværinger og andre trønderske vindkraftmotstandere vil nikke gjenkjennende. Nå kan disse «onde kjempene» bli drevet til havs og ender som gullgruver for norsk industri. Den muligheten bør ikke minst trønderske selskaper gripe. Men miljøkampen er ikke helt over.