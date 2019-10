Gjestekommentar:

Kun 200 personer møter opp for å heie jentene frem

Mange har fått øynene opp for at jenter spiller spennende og god fotball. Vi må bygge på interessen og forbedre mulighetene for kvinnefotballen, skriver Adresseavisens nye gjesteskribent og fotballspiller på Trondheims-Ørns U20-lag, Emilie Lein (17).