Det er parodisk at bystyret skal erklære klimakrise

Et av forslagene som det nye bystyret i Trondheim må ta stilling til er om Trondheim kommune skal erklære klimakrise. Flere kommuner og fylkeskommuner har allerede gjort det. Med en rødgrønn koalisjon som har blitt grønnere og mer utålmodige enn det noe trauste arbeiderpartidominerte bystyret som vi la bak oss så er det sannsynlig at det blir vedtatt. La det ikke herske noen tvil, til tross for min bakgrunn i FrP så er det ingen tvil hos meg om at a) mennesket har skapt klimaendringene som rir planeten som en mare for øyeblikket b) akutt handling trengs og c) det er ikke meg imot å bruke begrepet krise for å beskrive de utfordringene verdenssamfunnet står overfor.