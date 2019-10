Nå må Ørland respektere valget og komme videre

Det var på tide at Ørland behandlet det viktigste valget de neste fire årene på en åpen og forutsigbar måte, uten politisk spill, beskyldninger og intriger. Det var viktig for at valget skal ha legitimitet og legge forholdene til rette for å se fremover. Nå gjenstår den viktige jobben med å gjenreise tilliten til lokalbefolkningen. Det blir ikke enkelt.