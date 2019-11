Du møter henne på skolen, på legekontoret, på butikken, på kafé, i marka på tur

I disse dager er det to år siden Iram Haqs film «Hva vil folk si» kom ut og satte søkelys på negativ sosial kontroll i et par minutter, før det igjen var «business as usual». I høst ble fenomenet nok en gang satt på dagsorden gjennom filmen «Disco» og en påfølgende debatt om Jehovas Vitner og negativ sosial kontroll i norske kristne miljøer.