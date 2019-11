«Homoterapi» er svineri

«Homoterapi» i Guds navn bekrefter nok en gang at umoderne og fundamentalistisk tankegods lever i beste velgående i noen strengt religiøse miljøer. Noen vil sikkert spontant reagere negativt på en slik påstand. De vil hevde at religion slett ikke handler om å være moderne eller umoderne, men om tro. Og i enkelte karismatiske miljøer er menigheten tro mot Bibelens ord om at mann og kvinner hører sammen i sex og ekteskapet – og ikke mann og mann, kvinne og kvinne. Dem om det, vi har heldigvis religionsfrihet i Norge.