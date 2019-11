Den gale mannen og havet – om artsfiske

Helt siden jeg var liten gutt, har jeg elsket å fiske. Jeg husker fortsatt mine første, spede forsøk under veiledning fra min far, jeg tror kanskje jeg var fem-seks år og vi fisket fra en brygge på Inderøya. Med dupp og krok og sannsynligvis ingen agn. Vi fikk naturligvis ingenting. Neste tur må ha vært mange år senere, vi fisket med spinner i en sjø på Oppdal. Fikk ingenting. Faktisk tror jeg at jeg må ha vært 11-12 år først gangen jeg fikk fisk på kroken, en liten torsk fanget, på gummimakk. Jeg husker gleden, nervene og mestringsfølelsen, i tillegg til slimet, lukten og de sprelske bevegelsene.