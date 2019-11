Helvete i rom 237

Det er ikke ofte jeg ber om å få bytte rom på hotell uten å ha satt mine føtter i værelset som resepsjonen gir meg. Opp gjennom åra har det hendt et par ganger. Jeg er ikke overtroisk, og så lenge det er vindu mot utsiden, tar jeg stort sett til takke med rommene jeg får. Det store unntaket er når jeg taper i lotteriet og får beskjed om å bo på rom 237. Ett sted går grensen. Jeg vil ikke bo på rommet som er selve arnestedet for ondskapen og uhyggen som velter over lerretet i Stanley Kubricks legendariske film «The Shining - Ondskapens Hotell»(1980), etter Stephen Kings roman.