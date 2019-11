Fire visjonære låses inne på ett rom i én dag. Hva skjer?

Så var endelig den dagen kommet, som jeg hadde sett frem imot siden i mai. Dagen vi i Engasjert Byrå skulle legge til rette for at fire mennesker skulle ta tak i store problemstillinger og tenke de lange tankene. Ideen fikk jeg tidligere i år, da jeg skrev en kommentar i Adresseavisen om at jeg mener vi, altså samfunnet, må lytte mer til de visjonære. De som tør å tenke de store tankene og diskutere det som ligger foran oss som vi ikke vet helt hva er. De som tør debattere utfordringene som ligger foran oss, men også tør å komme med løsninger. Løsninger som ofte kan være vanskelige å forstå, for oss normale mennesker.