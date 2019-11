Vis at du har baller, mann!

Er det grunn til å markere mannsdagen? Menn slår kvinner. Menn forgriper seg på kvinner. Menn tafser på kvinner på jobben og i politikken. Menn er elendige på husarbeid og er patriarker som undertrykker. Unge menn hater kvinner fordi de ikke får sex. De blir såkalte «incels» som i ymse nettforum spyr ut eder og galle mot det fæle kvinnekjønnet som har tiltusket seg makta. Menn kan ikke snakke om følelser. Men det skyldes vel at de ikke har følelser? Menn er uromantiske og er bare opptatt av å få seg et nummer. Menn er utro, her gjelder det å få spredt mest mulig arvemateriale, mann! Helst til unge, pene kvinner med silikonpupper og gullfiskmunn. Når menn passerer førti, så blir de så bitre på livet at de i krigshissende ordelag formidler hva de hater i kommentarfeltene. Og det er ikke småtterier. De hater muslimer, elendig asfaltering, syklister, homofile, venstreradikale og gjennomsnittsmålinger.