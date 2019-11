Et landemerke som står i veien

Jeg forstår at nostalgien og følelsene veier tungt når spørsmålet om riving av gamle bygg kommer opp. Siemens-bygget har vært et landemerke på Sluppen i mange år, men det er en tid for alt. I de senere år har området blitt kraftig fornyet, Nav-bygget og Trondheimsporten har overtatt rollen som landemerker. Det blir ikke rare byutviklingen i Trondheim dersom alle gamle og umoderne bygg skal stå i veien for nye, moderne og funksjonelle kontorbygg som fremtidens industrivirksomheter i Trondheim har behov for.