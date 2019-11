Kvinner har et fortrinn når de investerer penger

Kvinner lever lenger, tjener dårligere, jobber mer deltid og får mindre i pensjon enn menn. Samtidig er de dårligere til å spare. Mens kvinner bruker lønna på «myke» varer og tjenester - mat, klær til barna og pynteputer til stua – bruker mannen det han har til overs på sparing. En fersk studie fra Forbruksforskningsinstituttet Sifo viser at kvinner handler mest på Black Friday/Black Week. Sannsynligvis tjener mannen mer enn kvinnen og har dermed litt ekstra han kan sette inn i et fond etter at faste utgifter er betalt. I tillegg styrer han familieøkonomien. Mens hun er «forbruksminister», er altså han «finansminister».