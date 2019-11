Den pliktoppfyllende familiefaren Ricky står uten arbeid, men får vite at et transportfirma trenger folk. Jobben som budbilsjåfør må han imidlertid gjøre uten å være ansatt. I stedet blir han «sin egen sjef», hevder sjefen. Ricky leverer pakker som frilanser, uten normale arbeidstakerrettigheter, men med økonomisk ansvar for både det han låner av firmaets utstyr og varene han leverer.