Opposisjonen feilet i sitt første forsøk

Høyre, Venstre, Frp og Pensjonistpartiet trommet i begynnelsen av oktober i år sammen til en pressekonferanse på restauranten Egon i Trondheim. Der kunne partitoppene fortelle oss at de hadde lagt en ny strategi etter at kommunevalget endte opp med fire nye år for Rita Ottervik og hennes allierte. Som et motsvar lovet opposisjonen at de skulle stå mer samlet i denne bystyreperioden, snakke mer sammen, fremme flere felles forslag og jobbe for å legge frem et felles budsjettforslag.