Politikerne ligger i gjørma og famler

Saken oppdateres.

Det som skjedde i bygningsrådet tirsdag, var et skrekkeksempel på hvordan vi ikke skal drive byutvikling. Etter flere tidligere runder sa flertallet enda en gang ja til at butikkene i Hangaren kan drive som før.

Flertallet lyktes dårlig da de forsøkte å argumentere for at det er riktig å gi en midlertidig dispensasjon, slik at kjøpesenteret slipper å stenge. De kunne like gjerne slått ut med armene og sagt det rett ut: Vi ser ingen annen utvei enn å si ja.

Kommunen har sunket så dypt ned i gjørma i denne saken at politikerne i bygningsrådet desperat lette etter halmstrå for å få fast grunn under føttene.

Som så ofte ellers i slike saker stemte Arbeiderpartiet, Høyre og Frp sammen. At Frp stemte slik, måtte vi jo regne med. De sier som regel ja til det utbyggerne ønsker seg. Saken er atskillig vanskeligere for Høyre, som i valgkampen påsto at politikerne må ta tilbake styringa over byutviklingen. Når de stemmer for at butikkene Hangaren skal fortsette som før, er det som å bøye seg i støvet foran utbyggerne.

Saken er enda verre for Ap. Også de er opptatt av at de folkevalgte skal styre utviklingen i byen, men gir fra seg makta på Lade. I tillegg havner de på samme lag som de blå-blå.

Saken om den gamle flyhangaren som ble kjøpesenter, er en trist historie fra ende til annen. Det startet med at en saksbehandler gjorde en tabbe, sommeren for to år siden. Saksbehandleren sa ja til at utbyggeren kunne gå videre med arbeidet, selv om planene brøt med det politikerne ønsker for byutviklingen.

Bystyret ga klar beskjed så sent som i 2012, da de vedtok reguleringsplanen som sier at i området der Hangaren ligger, skal det kun selges plasskrevende varer som traktorer og byggematerialer.

Nå er det i flere uker blitt solgt både tennisballer og elektriske tannbørster i kjøpesentret – til tross for at politikerne egentlig ikke vil ha flere kjøpesentre, verken på Lade eller andre steder. Flere butikker på Lade kan svekke handelen i Midtbyen, og det vil også føre til mer trafikk, selv om noen prøver å argumentere for det motsatte. Køen i Haakon VIIs gate er ille nok fra før.

Etter at kommunen ved en feil ga positive signaler for to og et halvt år siden, har saken rullet videre som en snøball som vokser og vokser. Det har ikke engang hjulpet at Fylkesmannen har gitt kommunen klar beskjed om å si stopp.

Den midlertidige dispensasjonen betyr at butikkene i Hangaren kan holde på i tre år. Før den tid kan det hende de får gjennom en ny reguleringsplan, slik at det blir lov å drive slik handel i området. Men det er slett ikke sikkert at det går den veien, for byplankontoret har allerede anbefalt at det ikke settes i gang et slikt planarbeid.

Med Arbeiderpartiets, Høyres og Frp’s velsignelse ruller dermed ruller snøballen videre, uten at vi vet hvilken vei den vil ta.

