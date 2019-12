Ikke mer prøving og feiling nå

Vi er mange som har fått nok av alle forsøksordningene i denne sterkt trafikkerte gata gjennom Midtbyen. Nå er det på tide å legge bort forsøkene, fjerne sykkelveien og sørge for at bussene, ambulansene og politibilene kommer seg frem. Gatas utforming løses ikke gjennom nye eksperiment, men gjennom en samlet plan for all trafikk gjennom Midtbyen.