Mange var usikre på hva de skulle stemme ved årets kommunevalg og overlot til sosiale medier å ta valget. En oversikt denne uka viser nemlig at usikre velgere ba Google om råd. Blant de mest populære søkene i 2019 er: «Hva skal jeg stemme»? Jeg tok et raskt søk selv for å sjekke hva Google anbefalte, og ikke uventet ble jeg sendt rett videre til en av mange valgomater.