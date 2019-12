Nå må opposisjonen i Ørland besinne seg

Har du nevroser for at norsk jul er truet, finnes det god medisin

Innbyggerne i Ørland og politikere i Trøndelag rister oppgitt på hodet. Er det mulig å drive farsen i Ørland enda lenger? Er det i det hele tatt ingen grenser for hva opposisjonen kan finne på for å rette opp tidligere feil? Svaret er dessverre nei. Opposisjonen som består av Ap, Sp, SV og MDG, har opprettet et eget utvalg som skal styre Ørland kommune på bekostning av formannskapet.

Ordføreren er vingeklippet, og opposisjonen som er i stort flertall, har etablert en «skyggeregjering» med nye lønnende, politiske stillinger. Har du mistet tråden i Ørland-farsen? Her er en kort oppsummering: Et klart flertall sitter nå i opposisjon i kommunen, mens ordføreren fra Høyre har et lite mindretall i ryggen. Det er resultatet av tre valg, kommunevalget, ordførervalget og omvalg av ordfører.

Før kommunevalget inngikk Sp og Høyre en skriftlig avtale om samarbeid. Den ble brutt rett etter valget da de skulle velge ordfører og kommunestyret. Høyre gikk fra avtalen med Sp og takket ja til Ap´s frieri som sikret Høyre ordføreren ved Tom Myrvold. Kort tid etter valget fikk Ap bondeanger, spesielt etter at Sp kom på banen og tilbød Ap ordføreren.

De to partiene mente valget av ordfører var både ulovlig og ugyldig, blant annet fordi valget ikke var gjort skriftlig slik loven krever. De to partiene krevde nyvalg. Det sikret ordføreren til Ap og varaordføreren til Sp. Høyre reagerte på det og mente det første valget var gyldig, og klaget saken til Fylkesmannen. Der fikk Høyre medhold. Sp klaget så vedtaket fra Fylkesmannen inn til kommunaldepartementet og krevde at nyvalget ble stående, men klagen ble avvist. Dermed var det avgjort at Høyres Myrvold fikk fortsette, tross mindretall.

Her burde farsen vært avsluttet. Partiene burde lyttet til Fylkesmannen om å samle kreftene til beste for den sammenslåtte kommunen. Beklageligvis er det motsatte skjedd. Det er all grunn til å kritisere valgprosessen i Ørland. Det hviler et betydelig ansvar på ordføreren og hans parti for at de gikk fra den skriftlige avtalen med Sp. Men også Ap har vendt ryggen til tidligere avtaler da de vraket Høyre til fordel for Sp. Sammen startet de det som skulle blir runde tre i omkampen om makta: Innføring av Ørlands-modellen.

Den betyr blant annet at ordførerens lønn og stillings-prosent halveres, varaordføreren får 70 prosent stilling og lønn. Det opprettes en «samferdselsminister» med lønn og gruppelederen i Ap får også lønn. Alle funksjoner som formannskapet ikke er pålagt, overføres til utvalget. Det er litt uklart hva som er hensikten med dette bortsett fra å frata ordføreren lønn og ansvar.

Det er rimelig at varaordfører og gruppeledere i Ap og Sp bør få justert opp sine stillingsbrøker ettersom disse vil få større ansvar og flere oppgaver. Det er omfanget det bør stilles spørsmål ved. Ørland har en økonomi som krever betydelig moderasjon i alle ledd.

Det er helt uansvarlig å snu om på det politiske systemet i Ørland, spesielt når demokratiet og den politiske kjøttvekta fungerer helt utmerket med dagens modell. De må avslutte forsøket på å etablere en helt ny styringspraksis for lokaldemokratiet, og heller styre Ørland innenfor de vanlig demokratiske rammer. De har betydelig flertall i kommunestyret og i formannskapet har de fem av sju medlemmer. De har makta selv om Høyre beholder ordførerkjedet.

Det er ikke vurdert hvilke konsekvenser vedtaket om en ny styringsmodell får, verken juridisk, økonomisk eller praktisk. Den jobben har rådmannen fått i ettertid. Heller ikke ordførerens rolle, som faktisk ble styrket i den nye kommuneloven, er vurdert med ny modell. Ordføreren er et rettsobjekt, der han kan bli stilt til ansvar for vedtak gjort uten hans medvirkning.

Høyre har allerede sendt vedtaket om den nye modellen til kommunestyret for å vurdere om den er lovlig. Trolig havner også denne klagen hos Fylkesmannen i Trøndelag for juridisk vurdering. Hvis opposisjonen nå virkelig er opptatt av kommunens ve og vel, og ønsker å gjenreise tilliten til innbyggerne, ja, da må de nå begrave stridsøksen før det er for seint. Det er til å forstå at flertallet i Ørland er forbannet over prosessen og at flertallet ikke får ordføreren. Men la oss slippe å gå inn i en ny runde med stor usikkerhet. Den vil trolig fortsette til langt ut på nyåret. Innbyggere, institusjoner og næringsliv er usikre på hvem som styrer kommunen, og det i en kommune som har påtatt seg et nasjonalt ansvar for Norges hovedflyplass for de nye jager flyene.

Kommunen er nå langt på overtid med å ta til fornuften.