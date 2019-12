Gjestekommentar:

Behøver man å gi uttrykk for all mulig frustrasjon i avisenes spalter?

Det er mye å irritere seg over. Det er mye som er viktig her i verden. Og en hel del som er uviktig. Det er mye som angår oss alle. Og ikke så rent lite man bør holde for seg selv, alternativt blåse litt ut ved morgenkaffen på jobben.