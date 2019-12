Teatersport i bystyresalen

Budsjettdebatten i bystyret er kvelden for store ord og anklager mot hverandre om uansvarlighet, bruk av monopolpenger og handlingslammelse. Alle vet at det er flertallets forslag som blir vedtatt før kvelden er over. Derfor blir det nærliggende å kalle den politiske øvelsen for teatersport der posisjon og opposisjon leker seg med retoriske triks og sleivspark. Men i virkeligheten er det bare en bitteliten del av det store budsjettet de fyrer seg opp over.