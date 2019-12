Kjøle, tufse greit å bli trønder

Vi følger i historiker Gerhard Schønings fotefar. I 1774 gjennomførte han en reise på Nordmøre, sponset av kongen. Schøning var imponert over nordmøringene. 250 år seinere legger Adresseavisen ut på en språk- og dannelsesreise i upløyd og snart trøndersk mark, for å sjekke om Halsa kommune med sine vel 1500 innbyggere er klare og motiverte for å bli trøndere. Sponset av markedsavdelingen med en kopp og et handlenett dandert med sterke trønderske ord og uttrykk.