For noen år siden var jeg med på vardebrenning for folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og vi var så glade, for boringa var utsatt i hvert fall fire år til. Ja, den aksjonen har lyktes gang på gang og jeg gaula: «Leve Havet» og «tenk nu har vi fått stoppa dem igjen!»