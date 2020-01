Ali blir ofte avvist øyeblikkelig. Nå kan han få flere sjanser

Som kvinne over 40 er jeg glad jeg slipper å søke lykken på arbeidsmarkedet. Ryktene sier at en potensiell arbeidsgiver setter et stort, rødt «uaktuell»-kryss over søknader fra sånne som meg. Så lenge du ikke har en karriere som leder å vise til, er jeg ansett som gammelt ræl fra bronsealderen. Et gufs fra ei tid da folk snakket varmt om EDB-maskiner.