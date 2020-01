Gledelig fordi vi nå kan ha et ørlite håp om at klimautslippene reduseres tidsnok til at vi unngår de verste katastrofene. Bekymringsfullt fordi så mange innbiller seg at kloden er berget bare vi slutter å spy ut for mye CO 2 . Dessverre er det offentlige ordskiftet blitt slik at miljøvern er lik klimasak.