Vi har det verst i åpne landskap

Dagsrevyen fortalte i jula at de som sitter i åpne kontorlandskap, er mye sykere enn de som har egne kontor. Opplysningen var ingen bombe, for den inngår i en uendelig lang serie av nyheter som har fortalt oss at åpne landskap fører til dårligere helse og lavere produktivitet. Det er nesten så vi kan gjøre en vri på den gamle hitlåten til Ulf Lundell: Vi trivs verst i öppna landskap.