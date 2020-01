Skeptisk til hva du spiser? Her er svaret

Jeg trodde digitalkamera var en flopp og at Bush var for dum til å bli president

Du trodde kanskje at norsk laks er norsk laks, eller at den røkte oppdrettslaksen fra Norge er villaks? Ikke ta det for gitt. Det jukses nemlig mye med merking av fiskeprodukter, spesielt i utlandet, men det skjer også med norsk fisk. Det går ut over næringens omdømme, og forbrukerne er raske til å vende fisken ryggen. Dette må det bli en slutt på om det norske sjømateventyret skal fortsette. Forbrukerne stiller nemlig stadig større krav til kvalitet, og at denne kvaliteten kan dokumenteres.

Spørsmålet om omdømme er derfor satt skikkelig på dagsorden under de årlige Sjømatdagene på Hell i Stjørdal denne uka. Og det er hallelujastemning når næringen møtes med et rekordår bak seg både når det gjelder produksjon og lønnsomhet. Norsk sjømat går så det suser, og eksporten passerte i fjor 100 milliarder kroner. Hovedsakelig skyldes det laksen, men også villfisken nådde rekordomsetning.

Landbruket har allerede kommet langt med å fortelle at eggene du spiser er verpet av frittgående høns på en gård i Roan eller en annen navngitt gård. Men hva med laksen? Hva slags oppvekst har den hatt, lurer du kanskje på. Et nytt sporingssystem ble presentert som en verdensnyhet på Sjømatdagene. Ved bruk av mobiltelefonen din kan du snart lese av QR-koden på fiskeemballasjen i disken. Her kan du følge laksen fra den var egg, hvor den er vokst opp, på hvilket fôr, medisiner og vanntemperatur, til slakting, frakt og frem til restaurantbordet eller butikkhylla. Det skal aldri være noen tvil om at akkurat den laksen kommer fra Frøya, Rørvik eller Bjugn.

Norsk sjømat har i utgangspunktet et godt omdømme i utlandet, men det skal ikke mange reportasjer om lakselusskader, medisinbruk eller sykdom til før tilliten til fisken er skadet, og bransjen taper store beløp. Derfor er kvalitet i hele produksjonen helt nødvendig. Fisk er dyr mat, det skal den være, ifølge fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp). Men det forutsetter også at kvaliteten er høy, og at fisken er produsert på en forsvarlig og bærekraftig måte. Her er ikke næringen i mål ennå.

Med den nye teknologien og organiseringen, gjennom det spennende samarbeidet mellom IBM, Atea, Golden State Foods og en lokal fiskeoppdretter, vil dette bidra til å bygge tillit til forbrukerne og til de som eksporter norsk sjømat. For oss som lurer på om vi skal velge fisk, men er usikker på kvaliteten, er vi snart bare et tastetrykk unna historien om laksen eller torsken i din lokale butikk.

Sporingen er også viktig for å beholde merkevaren som norsk sjømat har i utlandet. Næringen er ikke tjent med at det selges dårligere fiskeprodukter under falskt, norsk flagg.

