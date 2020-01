Lærer fortviler over tidstyver: Hjelpemidlene fra helvete

I disse dager skal det settes terminkarakterer i alle skolefag. I den anledning har lærere over hele byen revet seg i håret, eller der håret var i glansdagene, over hvor lang tid det tar å føre karakterer digitalt. Det nye programmet Trondheim-skolen bruker for å sette karakterer, Vigilo, med det smått sarkastiske slagordet «hvis tid teller», har vært direkte ustabilt. Da jeg skulle sette karakterene på den klassen jeg underviser i norsk, fikk jeg feilmelding cirka annenhver gang jeg skulle føre noe inn i systemet. Ikke fordi jeg hadde satt feil karakterer, men fordi det visstnok var mange lærere som hadde logget inn for å sette vurdering samtidig. Andre lærere har rapportert om at det å sette en håndfull karakterer har tatt over en time.