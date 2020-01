Mer angst for fylket enn for Skei Grande

Det begynner å tilspisse seg i kulturkampen mot regionreformen. Helt siden et ekspertutvalg presenterte rapporten «Regionreformen» i februar 2018, med forslag om å flytte hovedansvaret for de fleste kulturinstitusjonene i landet utenfor Oslo fra stat til fylkeskommune, har kritikken fra kulturfeltet vært sterk. Mange er for desentralisering som prinsipp, men i dette tilfellet vil nesten ingen bli desentralisert i en nyordning som skal tre i kraft fra 1. januar 2021.