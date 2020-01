Hva skjer når det ikke er straffbart å sniffe kokain på nattklubb i Trondheim?

Før jul ble det lagt fram et forslag til en rusreform som avkriminaliserer narkotikabruk. I korthet innebærer det at personer som besitter eller bruker mindre kvanta ulovlige rusmidler ikke blir politianmeldt og straffeforfulgt. I stedet skal rusmisbrukere følges opp og få hjelp av helsevesenet. Det betyr ikke at narkotika legaliseres, men at straff ikke lenger skal brukes som virkemiddel.