Når var det det gikk galt?

Vi mennesker er i ferd med å gjøre suksess til fiasko. Som art hersker vi over alt liv på jorda. Med mulig unntak av enkelte slemme virus og bakterier, er det bare oss selv vi ikke kontrollerer. Så vellykkede er vi blitt, at vi kan regissere vår egen undergang med flere mulige scenarioer: Klimakatastrofe eller økologisk kollaps, atomkrig eller biologiske våpen, kunstig intelligens eller genmanipulasjon. Geniet Stephen Hawking mente at truslene er så alvorlige at vi bør søke tilflukt på en annen planet.