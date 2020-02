Ekstremt nøkternt lønnsoppgjør? Glem det!

Klager du på at metrobussen er fem minutter forsinket? Da kan du bare grue deg til det som kan vente deg dersom lønnsoppgjøret for blant andre bussjåførene ender i brudd. Sjansene for en streik blant sjåførene er nemlig overhengende, ifølge tillitsvalgte. Kravet på 40 000 kroner i økt lønn (nærmere ti prosent) og bedre sykelønnsordning er skyhøyt over det andre tilsvarende grupper vil få, men bussjåførene mener kravene må innfris. Yrkesgruppen har blitt hengende etter i lønnskampen med en minstelønn på rundt 380 000 kroner, og det er stor mangel på bussjåfører. Det mener de gir gode forhandlingskort.