«Vil du få opp farta, ditt me-he», roper gjerne far min når vi jager sauer. Og han legger til. «Det kjæm alltid til å være ei bakerst i flokken, et bakbeist som bærre ikkje vil la sæ jage framover.» Og akkurat nå mens jeg står bakerst i den ikke-bemanningsløse kassakøen, innser jeg at det er meg det. Bakbeistet.