Skaper vi et helvete på jord?

Jeg var så «uheldig» å komme over David Wallace-Wells «Den ubeboelige planeten». Panikken melder seg allerede i første kapittel. Flere ganger ønsket jeg at jeg slapp denne brutale påminnelsen om hva vi steller i stand. Først nektet jeg å tro alt jeg leste, men da jeg googlet Wallace-Wells oppdaget jeg at innholdet er grundig ettergått – og det står seg. Dette er hva klimaforskere sier når de er helt ærlige. Ellers består boken av hele 75 sider med kildehenvisninger for den mistroiske.