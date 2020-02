Det er ikke Svartedauen, men lommeboka får svi

Børsene stuper, byer isoleres, folk hamstrer mat og medisiner, og profitører tjener grovt på salg av medisinsk utstyr. Verden er i virusmodus, og norsk helsevesen forbereder seg på at korona-epidemien også når oss med full styrke. Foreløpig er det uklart hvilke konsekvenser det får for nordmenns helse. For norsk økonomi og verdensøkonomien har det allerede fått konsekvenser. Viruset kan på litt lengre sikt også bety noe for din lommebok.