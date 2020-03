Å gå i tog på kvinnedagen? Nei takk

Jeg sliter ikke med parolene som er med i toget, men de som mangler. Hvor er parolene som handler om kvinners bidrag til å bygge landet? Og behovet for å legge til rette så våre døtre blir naturlige medbyggere? Dette blir en «ikke spør hva landet ditt kan gjøre for kvinner, men hva du kan gjøre for dine døtre»-kommentar, som går til alle dere der ute som har døtre i tenårene.