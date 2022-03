Minnet og fotografiet har alltid vært tett koblet

Mannen stirrer rett mot oss. Det er et fotografisk portrett, sett frontalt – såkalt en face. Men disse strekene på sidene danner et slags gitter mellom oss og ham. Bildet later dessuten til å være kuttet opp, for deretter å ha blitt satt sammen igjen. Hårtustene der oppe later nesten til å være fra et fotografi tatt tettere på enn resten av ansiktet. Det ene øyet dekkes av mørket fra siden, og ørene og resten av håret er ikke synlige.