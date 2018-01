Slik har vi jobbet

Brandon Lewis blir ny partisekretær for de britiske toryene

Saken oppdateres.

For å dokumentere eierforholdene på Møllenberg har vi sammenstilt informasjon fra en rekke offentlige kilder. Målet med vårt arbeid har vært å finne ut hvor mange av eiendommene på Møllenberg som bebos av eierne selv.

I denne sammenhengen er en eiendom enkelt sagt en enhet som eies av noen. Dersom en eiendom er seksjonert, er hver seksjon telt som én eiendom. Dersom en bygård ikke er seksjonert, regnes hele gården som én eiendom.

Utgangspunktet

Vi startet med å kontakte det statlige selskapet Ambita, som driver med eiendomsdata i Norge. Basert på våre definisjoner av hva som er Møllenberg, hentet vi ut en oversikt over adresser, matrikkelnummer, eier og eiers adresse for alle eiendommene i bydelen.

Rundt 150 av eiendommene viste seg å være eid av ulike aksjeselskap. For å finne ut hvilke personer som står bak disse selskapene kjørte vi automatiserte spørringer av vår eiendomsinformasjon opp mot aksjonærregisteret.

Nederst i artikkelen kan du sende oss tips eller innspill om boligsituasjonen på Møllenberg.

Investorer

Aksjonærregisteret ble i 2015 for første gang offentliggjort i sin helhet. Det er et register som viser hvem som eier aksjer i Norge, i hvilke selskaper og hvor mange aksjer de eier. Den offentlige versjonen av registeret oppdateres en gang per år, og viser situasjonen ved årsskiftet. Totalt inneholder registeret rundt 1,7 millioner oppføringer.

I de tilfellene hvor aksjeselskapene i vår liste var eid av et annet aksjeselskap, fortsatte den automatiserte søkingen frem til man traff på en fysisk person. I de tilfellene der selskapene er eid av flere personer, har vi sett på hovedaksjonæren.

Bosatte

Alle personer har deretter blitt sjekket i Folkeregisteret, for å sjekke om de har folkeregisteret adresse på Møllenberg.

For å utelukke næringseiendommer kjørte vi en ny automatisk spørring mot Kartverkets tjeneste seeiendom.no, som inneholder informasjon fra matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom. På denne måten fikk vi vite reguleringsstatus for alle eiendommene i listen.

Analysen

Opplysningene fra alle fire registrene samlet vi i en database for analysere hvor mange av boligeierne på Møllenberg som bor der selv. Vi har konsentrert oss om trehusbebyggelsen, så murgårdene på øvre del av Møllenberg er utelatt fra oversikten. Andelsleiligheter er også utelatt, siden lovverket har strenge regler for utleie av slike leiligheter. Av de 1123 eiendommene vi satt igjen med, var eier bosatt i 591 av dem.