Prestisjesenter i Trondheim nevnt

Saken oppdateres.

På side 32 i den nye regjeringsplattformen står det: «Følge opp arbeidet med Ocean Space Centre.»

- Det er en stor seier for Norge og for teknologibyen Trondheim at Ocean Space Centre er uttrykkelig nevnt i Jeløya-erklæringen. Det er et av få prosjekter som er eksplisitt nevnt. Dette har vi jobbet for, sier en begeistret stortingsrepresentant for Høyre, Mari Holm Lønseth.

LES OGSÅ: Næringsministeren overrasket over Ocean Space Centre-konklusjon

- Vi går inn i en tid hvor inntektene fra olje og gass vil gå ned. For å bevare et bærekraftig velferdssamfunn, trenger norsk økonomi flere ben å stå på. Forskning og innovasjon er helt avgjørende for å gi oss flere nye jobber som bidrar til statsbudsjettet, fremfor å leve av statsbudsjettet. I omstillingen av Norge må vi også bruke vårt fortrinn som havnasjon. Derfor er det viktig at vi følger opp arbeidet for å få på plass Ocean Space Centre, sier hun. Også Frps Sivert Bjørnstad ble glad da han kom til side 32.

- Det er det eneste byggeprosjektet som er nevnt, så vidt jeg kan se.

- Hva betyr det at det nevnes?

- Det betyr at arbeidet blir videreført. Det viser at regjeringen har vilje til å gå for dette, sier Frps Bjørnstad.

Sørsamisk senter skal ferdigstilles

Men et annet byggeprosjekt i regionen er også nevnt. Dette står på side 52 i plattformen: «Ferdigstille det sørsamiske kultursenteret Saemien Sijte».

LES OGSÅ: Saemien Sijte fikk den siste kulturprisen

LES OGSÅ: Giske og Sandvik bekymret for Ocean Space