Fylkesansatte kan få kortere vei å gå til toget

Saken oppdateres.

Det kan gi Trøndelag fylkeskommune en investering på over 550 millioner kroner. Samtidig kan fylkeskommunen spare to millioner kroner i personalkostnader når ansatte bruker mindre tid på å gå.

Fylkesrådmannen legger frem saken for politisk behandling i fylkesutvalget tirsdag, og ber der om en prinsipiell avklaring fra fylkespolitikerne.

Men fylkesrådmann Odd Inge Mjøen er klar på at han ønsker nybygg.

Inn i Stasjonssenteret

Det er tidligere vedtatt at Trøndelag fylkeskommune skal ha administrasjonssteder både i Trondheim og på Steinkjer. Men dagens lokalisering ligger ikke sentralt nok når ansatte og politikere skal togpendle.

I Trondheim holder fylkeskommunen til i Erling Skakkes gate, i et bygg som fylkeskommunen selv eier. Her er også Trondheim kommune en stor leietaker. Nå har Trondheim stasjonssenter henvendt seg til fylkeskommunen med spørsmål om det er aktuelt å flytte fylkets administrasjon inn i det nye bygget ved sentralstasjonen.

Fylkesrådmannen har beregnet at dette vil innebære en investering på rundt 280 millioner kroner.

Trondheim stasjonssenter skal bygges i området mellom Sjøgangen og Nidelv bru med til sammen 92 000 m². Bygget skal blant annet inneholde fellesterminal for jernbane, buss, hurtigbåt, 530 boliger, kontorer og parkeringsplasser.

I Steinkjer er det to alternativer som skisseres: Det ene er å tilpasse dagens fylkeshus på Nordsileiret og i tillegg bygge en ny gang-sykkelbru over Steinkjerelva. Dette vil gi en investering på 85 millioner kroner. Det andre alternativet er å bygge i Steinkjer sentrum, like ved rådhuset og togstasjonen. Dette vil gi et investeringsbehov på 273 millioner kroner, men vil samtidig gi en årlig innsparing på seks millioner kroner i drift.

En av ti pendler

Fylkesrådmannen har regnet på hva fylkeskommunen vil spare i personalkostnader ved at ansatte får en kortere vei å gå. I dag tar det 12 minutter å gå fra fylkeshuset i Trondheim sentrum til sentralstasjonen. Også i Steinkjer beregner fylkesrådmannen at det tar 12 minutter å gå fra fylkeshuset på Nordisleiret til stasjonen. Tidsbesparelsen blir dermed på 20 minutter ved at administrasjonene flyttes nærmere togstasjonene.

Rundt ti prosent av sentraladministrasjonen pendler daglig mellom de to administrasjonene. Tidsbesparelsen vil derfor innebære 2,2 stillinger, eller en spart personalkostnad på 2 millioner kroner.

Ønsker nybygg

- Lokalisering nær kollektivknutepunkt for bane er tjenlig, både ut fra hensynet til effektiv administrasjon, miljø og lønnsomhet, konkluderer fylkesrådmannen som mener nybygg vil styrke fylkeskommunen som organisasjon og effektivisere administrasjonen.

Men en forutsetning for å bygge nytt, er at de eksisterende byggene selges.

- Det vurderes at dette vil være krevende i Steinkjer. I Trondheim vurderes eiendommen lett omsettelig, skriver fylkesrådmannen.

