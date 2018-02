- Bekymringsfullt at utkantene kuttes først

Denne hendelsen over Nordpolen i helgen gir et betydelig værskifte i Norge neste uke

Aspli, som selv sitter i hovedutvalg for transport i fylket sier han håper på at det finnes en god løsning

- Det er veldig bekymringsfullt at en sårbar region er den som pekes på når det skal gjøres innsparinger. I Nord-Trøndelag kunne vi ha en viss trygghet i og med at vi var tettere på. I et stort fylke er det utkantene som kuttes først, sier han.

Også ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) i Namsskogan er bekymret for signalene som kommer. Han forteller at det var noe som ble diskutert mandag under regionrådsmøtet i Namdalen.

- Det er en særs dårlig start på fylkessammenslåingen når vi får dette i fanget. Det er sak på sak som gjør totalen dårlige. Vi er skuffet over at det legges ned tilbud, sier han.

Leka-ordfører Per Helge Johansen (Sp) forteller at formannskapet i kommunen nettopp har diskutert samferdsel, når Adresseavisen ringer. Selv om ingen av kuttene rammer Lekas befolkning direkte i dag er han skeptisk

- Vi ser at det blir kraftig diskusjon om midlene når det gjelder samferdsel. Vi må være tydelig på hva som er viktig for et samlet Trøndelag. Gode hovedveier og gode båtforbindelser langs kysten er viktig. Det som avgjør om et fylke fungerer er i stor grad om det er effektivt å reise i, sier Johansen.

Lierne -ordfører Bente Estil (Ap) understreker at det er viktig at ikke distriktene på noen måte settes opp mot kollektivtilbudet i byene. Hun peker på at folk i Lierne er helt avhengig av dagens ordning med tilbringertjeneste for å komme seg til Grong og derfra videre til Steinkjer eller Namsos.

- Jeg forventer at vi ikke blir rammet på noen måte. Det viktigste i starten for nye Trøndelag, er at man står på for å ta hele fylket i bruk, sier Estil.