Studenter skaffer seg bolig tidligere enn før

Misset i kvalifiseringen: EM over for Tonje Angelsen

Kristin (22) nådde en ny milepæl: – Det har gått over all forventning

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) deltok offisielt under Irans ambassades feiring av den islamske revolusjonen

Fortviler over at Strandveiparken ikke blir fullført

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) deltok offisielt under Irans ambassades feiring av den islamske revolusjonen

Saken oppdateres.

Kristiansen er fagansvarlig i markeds- og eiendomsavdelingen for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Hun forteller at søknadsfristen for bolig hos Sit i år var 15. mai, og at de fleste ble tilbudt bolig i starten av juni.

- Mange av studentene som kommer til Trondheim har ordnet seg bolig tidlig, sier hun.

Det er ikke lenger snakk om noen boligkrise i Trondheim.

- Når vi starter tidlig blir det mindre krisetilstand, sier Kristiansen og viser til at studentene som ikke får innvilget bolig hos dem derfor får mulighet til å se andre plasser, selv om de står på venteliste.

I Trondheim har Sit 16 prosent dekningsgrad, om man ser på antallet studenter opp imot hvor mange boliger samskipnaden tilbyr. Antallet som per 8. august har fått tilbud om bolig og takket ja fra Sit, er like over 2300. I disse tallene er ikke de som allerede har bolig og fått fornyet kontrakten medregnet. På venteliste står nå 477 personer.

LES OGSÅ: Det var heller ingen boligkrise før studiestart i 2016.

- Så godt som fylt opp

Hos Nord universitet har studentsamskipnaden omtrent 550 enheter i Trøndelag, opplyser regionsjef Johan Petter Skogseth i Nord studentsamskipnad i Trøndelag. Av disse flytter rundt halvparten inn og ut hvert år.

- De er så godt som fylt opp nå, men vi ser at det er mye bevegelse i studentmassen, sier han.

- Det er en del av dem som har takket ja til bolig, men som ikke kom inn på studier her. Derfor er det fortsatt mulig å ta kontakt med oss for å se om noe dukker opp i siste liten, fortsetter Skogseth.

Han opplever at studenter etterspør bolig med eget bad, men at samskipnaden for det meste har boliger der man må dele fasiliteter.

- Vi mener at å dele kjøkken og bo sammen i et kollektiv er positivt for nye studenter. Det letter jobben med å komme inn i et sosialt miljø, og de blir lettere integrert i et studiemiljø.

LES OGSÅ: - Ikke alle gårdeiere er uansvarlige hybelspekulanter som forsømmer eiendommene sine.

Større trykk tidligere

I fire år har Scandic Lerkendal tilbudt «Tak over hodet». Det er et tilbud for studenter som ennå ikke har skaffet seg bolig i Trondheim. Hotelldirektør Line Vikrem-Rosmæl forteller at behovet ikke er like stort som tidligere.

- Det var mye større trykk for tre og fire år siden, sier hun.

Hotellet har ca. 500 studenter innom i løpet av den drøye måneden de tilbyr dette.

- Det blir mer trykk frem mot helgen, sier hun, og legger til:

- De fleste finner seg hybel i løpet av få dager.

LES OGSÅ: Selger utleieleiligheter og hybler for opp mot 200 millioner.