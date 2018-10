Snart ligger det 16 marinefartøy i Trondheim havn

Ole Martin fikk høre at han var for tynn - nå er han Norges sterkeste mann

Saken oppdateres.

- Fartøyene kommer litt etter hvert. De første kommer fredag, og så kommer det noen lørdag, flere søndag. På mandag er alle de 16 marinefartøyene her, sier Svein Olav Fagerdal, havnekaptein ved Trondheim havn.

Den stor innrykkingen til havs skyldes at det før storøvelsen Trident Juncture skal holdes en egen konferanse for drøyt 3000 marinesoldater i Trondheim.

Dette er litt av en logistikkutfordring.

Lang tid med forberedelser

Trondheim havn skriver i en pressemelding at de allerede i 2017 begynte forberedelsene til den militære storøvelsen Trident Juncture. Med ansvar for de største og mest sentrale havnene i regionen, har en hel organisasjon arbeidet fram mot flåtebesøket.

- Vi har bistått Forsvaret med fortøyningsplan for å plassere alle 16 skipene. En slik kaiplan er en øvelse i seg selv med så ulike båter og behov. I tillegg skal den faste driften og trafikken i havneområdene gå som normalt, sier havnekaptein Fagerdal til Adresseavisen.

Å tilrettelegge for storinnrykk fra NATO krever et sømløst samspill mellom havnemyndighetene, redningsetatene, Kystverket, Forsvaret og logistikkselskap.

Åpent for publikum

- Som havn har vi et stort samfunnsansvar og en viktig del av dette ansvaret er å tilrettelegge for det norske forsvaret og NATO, i tillegg til kommersiell godstransport og persontrafikk, sier Fagerdal.

Nede på havna er mange i arbeid for å klargjøre til flåtebesøket. Trondheim havn tror også det vil komme flere nysgjerrige trondhjemmere innom havna for å se på alle marinefartøyene.

- Vi regner med at det kommer en del publikum, og vi det har også blitt snakket om å holde et av fartøyene åpent for interesserte. Det håper jeg vi får til, sier Fagerdal.

