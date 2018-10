Dødt løp for KrF i Telemark

Saken oppdateres.

Hareide har knappet ned på det blå forspranget, men ligger fortsatt bak.

Telemark var på forhånd regnet et av «vippefylkene» til KrF, der resultatet kunne gå begge veier. Det gjorde det også.

En lang kveld med innlegg og debatt endte med at fylket nå sender 3 røde og 3 blå delegater til landsmøte 2. november.

42 stemte for Hareides forslag om å forhandle med Ap og Sp. 35 stemte for på forhandle med de blå.

Etter avstemningen i Telemark og men en drøy uke før KrF-ere fra hele landet samles for å avgjøre regjeringens fremtid, leder blå side med 72 mot 55 delegater.

LES OGSÅ: Flertall for Hareide i Sør-Trøndelag

Drama

Heller ikke foran fylkesårsmøtet i Telemark har det manglet på dramatikk.

KrF-lederen Knut Arild Hareide skal ha satt ned foten og nektet sin nestleder Kjell Ingolf Ropstad å stille på fylkesårsmøte, ifølge VG.

Opprinnelig var KrFU-leder Martine Tønnessen invitert til å fronte høyresidens syn. Men mandag ble de 79 delegatene til årsmøtet i fylkeslaget informert i en epost om at Ropstad ville stille i stedet for Tønnessen.

– Jeg ba om å få slippe fordi jeg synes det var litt ugreit at jeg skulle debattere mot en stortingspolitiker på hjemmebane. Jeg spurte derfor Kjell Ingolf om han kunne ta det isteden, og det sa han ja til, sier KrFU-lederen til avisen.

LES OGSÅ: Røde Trøndelag vil ikke kjøre motaksjon

Tredje vei

Overfor NTB påpeker Hareide at partiledelsen var blitt enige om hvem som skulle innlede på fylkesårsmøtene på forhånd.

– Da det ble behov for endringer, besluttet partiledelsen sammen hvordan det skulle bli, sier han.

På et møte onsdag ble de enige om å sende 1. nestleder Olaug Bollestad i stedet, trass i at også dette er et brudd på prinsippet om at ingen i partiledelsen skal dra alene på fylkesårsmøtene.

Også stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan var onsdag kveld i Telemark for å kjempe for en «tredje vei» – nemlig å fortsette i opposisjon som i dag.

Grøvan sier til Dagen at han tror frykten for splittelse i partiet har gjort hans alternativ mer aktuelt.

– Å ha et landsmøte som er delt på midten, og den situasjonen som det setter partiet i, tror jeg alle opplever som krevende og alvorlig, sier Grøvan.

Han mener hans alternativ er sterkt underkommunisert.

– Jeg skal nå ut på flere fylkesårsmøter, sier han.

LES OGSÅ: Hareide liker ikke prosessen han selv har invitert til

Helomvending i nord

Fylkesleder Ingelin Noresjø i Nordland KrF har gjort helomvending i spørsmålet om hvilken retning partiet bør ta. Hun har gått fra høyre til venstre.

I dagene etter at KrF-leder Knut Arild Hareide anbefalte partiet å søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, argumenterte fylkeslederen for å gå til høyresiden. Men nå har hun ombestemt seg.

– Hovedgrunnen er at jeg ikke klarte å slå meg til ro med tanken på å skulle gå inn i regjering med Frp, sier Noresjø til VG.

Nordland KrF velger søndag sine delegater til landsmøtet 2. november. Fylkeslaget skal sende i alt seks delegater.