- For oss ser jo dette ut som et show

Like bortenfor huset svever et fransk angrepshelikopter mens to jagerfly skjærer gjennom lufta og forsvinner. Alt skjer mens franske og britiske marinesoldater stormer i land fra landgangsfartøyene.

Se flere av fotografenes blinkskudd fra øvelsen på Byneset tirsdag.

Akkompagnert av drønn fra små eksplosjoner som forestiller artilleriild og rakettnedslag fra fly og marineskip.

For en stakket stund er fredelige Byneset forvandlet til en krigsskueplass med hele verdenspressen til stede.

Det hele skjer rett rundt det idylliske hjemmet til Byberg Lian, nede i strandkanten ved Rye.

Trident Juncture og DV-dagen Øvelsen Trident Juncture 2018 pågår nå for fullt.

Dette er den største Nato-øvelsen som har vært arrangert siden slutten på den kalde krigen.

Over 50 000 personer, 65 skip, 250 fly og 10 000 kjøretøy deltar i øvelsen.

Under store øvelser er det tradisjon for å arrangere en såkalt Distinguished Visitors day - DV-dag - for inviterte gjester. Årets DV-dag ble arrangert på Byneset tirsdag.

Vises verden over

Noen hundre meter fra det lille hvite huset i strandkanten følger Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og de andre gjestene maktdemonstrasjonen fra den store tribunen på gården By. På plass sammen med VIP-ene er også pressefolk fra hele verden. Nærmere 400 pressefolk er akkreditert for å dekke den gigantiske Nato-øvelsen. Av disse er knappe 200 på Byneset for å dekke Natos maktdemonstrasjon.

De fleste av disse får også med seg generalsekretær Jens Stoltenbergs budskap, under en pressekonferanse i redskapsskjulet på gården, som for anledningen er omdøpt til «medielåven», om at det sikkerhetspolitiske klimaet er tøffere enn det har vært noen gang siden den kalde krigen. Dette danner bakteppet for den største Nato-øvelsen siden den kalde krigen.

Stoltenberg understreker flere ganger at øvelsen er en defensiv øvelse. Han må likevel svare på spørsmål der flere viser til at Russland oppfatter øvelsen som rettet mot dem, og at det minner om en klassisk øvelse fra den kalde krigen.

- Vi trener for å sende en klar beskjed. Nato er klar til å forsvare ethvert medlemsland mot enhver trussel. Trident Juncture vil vise vår evne til å støtte en alliert som blir angrepet, sier Stoltenberg.

Følger med fra plenene

Mens Nato-sjefen, offiserer og sivile VIP-gjester fra mange land slår seg ned på tribunen for å få med seg krigsoppvisningen, må Annbjørg Byberg Lian og gjestene overbevise politiet om at de faktisk har lov til å være hjemme hos henne. De har fått lov til det av Forsvaret. Men de må holde seg innenfor gjerdet, på plenen.

Sammen med venner og familie følger hun det som skjedde på svært nært hold fra plenen hjemme. Likevel kommer de mye tettere på dramatikken enn Natos VIP-gjester på tribunen. De er ikke de eneste som følger med. Flere fjellknauser i nærheten og på verandaene til flere hus er det fullt av naboer som ser på det voldsomme krigsskuespillet.

- Jeg ble ti år igjen da jeg så på det her, sier Steffen Sleppen Bye, som er en av gjestene hjemme hos Byberg Lian. I likhet med flere av de andre som er her har han tatt seg fri fra jobben.

Mens Natos VIP-gjester setter seg til bords med vin i glasset og svart- og hvitkledde servitører svinsende rundt bordene i et stort hvitt VIP-telt oppe på gården noen hundre meter unna, benker Byberg Lians gjester seg rundt spisestuebordet for å spise rundstykker.

- Jeg var skeptisk på forhånd, men alle som var her i dag har hatt en fin dag, sier hun.

- For oss ser det jo

ut som et show

Etter at selve styrkedemonstrasjonen er ferdig setter Annbjørg Byberg Lian seg ned ved salongbordet. Hun og venninna Inger Stadsvik snakker om at det de har sett er hverdagene for mange rundt om i verden. Byberg Lian, som selv mistet et barnebarn på Utøya, snakker om at den utryggheten folk i krig opplever, er noe vi i trygge Norge ikke greier å forestille oss.

- Vi klarer ikke å kjenne på den frykten de opplever. For oss ser det jo ut som et show. Det er noe annet for unger i Syria, som har mistet familien sin og hjemmene sine. Vi forstår det ikke. Men vi er ikke flinke nok til å sette pris på det vi har, sier Byberg Lian.

- Hva tenker du om Nato og den store øvelsen som pågår, etter å selv å ha fått det så tett på?

- Jeg er egentlig ikke typen som har sterke meninger eller står på barrikadene, men jeg forstår at Norge er avhengig av å få hjelp. Vi vil ikke greie

oss alene.

