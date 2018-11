«Helge Ingstad» ble overvåket av Fedje sjøtrafikksentral

Måtte stå over sønnens fotballkamper for å jage ekstravakter

Det opplyser seniorrådgiver Trond Ski ved sjøsikkerhetsavdelingen i Kystverket.

Det er imidlertid usikkert om fregatten «Helge Ingstad» kommuniserte med Fedje sjøtrafikksentral på radiokanalen 80 slik sivile skip er pålagt.

Tungt trafikkert sjøområde

All skipstrafikk i området mellom Sognesjøen i nord og Marstein i sør kontrolleres av sjøtrafikksentralen på Fedje.

Stedet kollisjonen mellom fregatten og tankskipet «Sola TS» skjedde i innseilingen til Bergen nordfra. Dette er et svært trafikkert område, og Fedje sjøtrafikksentral overvåker spesielt anløp ved oljeterminalene som Sture.

- Fedje varsler i god tid

- Når vi nærmer oss dette området og en tankbåt er på vei ut, blir vi varslet om dette fra Fedje i god tid på forhånd. Dersom vi holder en litt uheldig kurs i forhold til et annet skip, blir vi oppkalt på radio eller oppringt på telefon og varslet om dette fra Fedje. Også det i god tid.

Det forteller en skipper med lang erfaring til Adresseavisen. Han har ofte har seilt Hjeltefjorden der fregatten og tankeren kolliderte.

Fregatten kunne kommunisere på lukket kanal

Skip som ferdes i dette området er også pålagt å kommunisere på en egen radiokanal, kanal 80, og ikke bare kanal 16 som nødmeldinger formidles over.

Ifølge Trond Ski er militære fartøy i utgangspunktet omfattet av de samme reglene og rutinene som sivile skip.

- Også militære fartøy skal ha seilingsklarering når de går inn i et slikt tjenesteområde. Det skal søkes om å seile og oppgis seilingsplan. Men et unntak er at det kan brukes mobiltelefon, dersom det anses militært nødvendig å ikke kommunisere på en åpen radiokanal, sier Ski.

Hva som er gjort mellom «Helge Ingstad» og Fedje sjøtrafikksentral i dette tilfelle, har Ski ikke informasjon om.

Fedje varslet Sola

Bjørn Magnussen, vakthavende ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge, opplyser til Adresseavisen at den første meldingen om kollisjonen kom til dem fra Fedje-sentralen. Ifølge loggen kom meldingen 4.03.

Noen minutter senere sendte fregatten også selv ut nødmelding, opplyser Magnussen.

Like etter ble kommunikasjonen lagt til nødkommunikasjonskanalen 16, under kontroll av Kystradio Sør som overvåker all maritim nødkommunikasjon langs kysten og er samlokalisert med hovedredningssentralen på Sola. Dette ble gjort for at også alle andre skip i nærheten av ulykkesstedet ble varslet, ifølge Magnussen.

Taushetsbelagt kommunikasjon

Både Fedje-sentralen og Kystradioen har opptak av kommunikasjonen rundt ulykken, men den er foreløpig taushetsbelagt.

Kommunikasjonen kan ikke offentliggjøres før etterforsking og sjøforklaring er overstått, sier Magnussen.