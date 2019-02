Nå får Hurtigruten nye rutetider i Trondheim

Saken oppdateres.

Hurtigrutens forslag om ruteendring ble godkjent av Samferdselsdepartementet - og trer i kraft allerede i sommer.

- Vi ønsker å skape en best mulig opplevelse, både for gjestene våre og de som jobber i havna. Derfor er vi opptatt av å gjøre det så miljøvennlig og sikkert som mulig. Disse ruteendringene gjør alt dette på én gang, sier kommunikasjonssjefen Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Ruteendringen gjelder Kystruten Bergen–Kirkenes. Endringene gjelder på avgang- og ankomsttider i nordgående og sørgående retning.

Ege forteller at det vil bli små endringer for de reisende. Forskjellene går på at det blir samme reisetid året rundt fra Bergen, og at reisetidene blir like året rundt.

Bedring for Trøndelag

Nå ligger det to skip til kai samtidig i Trondheim - noe Hurtigruten mener er uheldig. Ved å endre rutetidene unngår både Trondheim og Rørvik dette problemet.

- Både av navigasjonsmessige og sikkerhetsmessige hensyn er det negativt å ha to skip inne i kaien samtidig. Risikoen for uønskede hendelser øker når det er to skip inne i havna samtidig, som lett kan unngås ved å endre rutetidene og la skipene være alene inne til kai, sier han, og fortsetter:

- Samtidig kan skipet koble seg til landstrøm når det ligger alene til kai. Da kan det også skru av motoren, som er langt bedre for miljøet og bidrar til at lufta vi puster inn bedres.

1000 turister

Per dags dato kommer det daglig to Hurtigruteskip til Trondheim med til sammen 1000 passasjerer.

- Endringene gjør at vi fortsatt får 1000 besøkende, men fordelt på to ulike tidspunkt på dagen. På den måten spres belastningen over lengre tid, og er et lite skritt mot å minske masseturismen, fortsetter han.

Kommunikasjonssjefen forteller at de nå er i full gang med å planlegge de nye rutene.

- Vi har begynt med detaljene, og skal nå snakke med havnene, samt informere gjestene som allerede har kjøpt billett om endringene. Vi vil selvfølgelig at ruteendringene skal komme i gang så raskt som praktisk mulig, og trer i kraft senest 1. juli 2019.

